Masterchef All Star'da yeni bölümün yayınlanması ile birlikte Masterchef All Star kim kazandı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Özellikle bölümü izleyemeyen kişiler tarafından arama motorlarında Masterchef All Star ana kadroya kim girdi? Sorusu sorgulatılıyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı? Masterchef All Star ana kadroya kim girdi? 5 Temmuz Masterchef All Star yeni yarışmacı kim?

Masterchef All Star'da yeni bölümün yayınlanması ile birlikte Masterchef All Star kim kazandı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Özellikle bölümü izleyemeyen kişiler tarafından arama motorlarında Masterchef All Star ana kadroya kim girdi? Sorusu sorgulatılıyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı? Masterchef All Star ana kadroya kim girdi? 5 Temmuz Masterchef All Star yeni yarışmacı kim?

MASTERCHEF ALL STAR KİM KAZANDI?

5 Temmuz 2023 tarihli bölümün etabında Mehmet, Danilo ve Osman Şef yarışmacılardan, analı kızlı hazırlamalarını istedi. Şefler bu turda tam 50 dakika süre verdi. Gecenin yaratıcılık etabında ise bu kez şefler yarışmacılardan acı biber ve hurma ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef ana kadronun 19. yarışmacısı Gamze oldu. İşte ana kadroya giren ilk 19 yarışmacı; Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin, Dilara, Mert, Çağatay, Büşra, Ayaz, Gamze.