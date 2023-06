TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonda All Star bölümüyle ekrana gelecek. Günlerdir merakla beklenen yarışmadan fragman da geldi. İzleyiciler ise arama motorlarında MasterChef All Star fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star fragman izle! MasterChef All Star fragmanı HD izle! araması yapıyor.

Masterchef All Star fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. MasterChef All Star'ın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Tüm yarışmacıların bulunduğu fragmanda programdan ayrıldığı konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı. Peki, MasterChef All Star fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star fragman izle! MasterChef All Star fragmanı HD izle!

MASTERCHEF ALL STAR FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yayınlanan fragmanda eski yarışmacılardan Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berke, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimler yer aldı. Geçtiğimiz sene yarışmaya görüntülü olarak bağlanan ve iki böbreği iflas ettiği için diyalize bağlandığını söyleyen yarışmacılardan Hamza Mercimek de kadroda yer aldı. Fragmanda yer alan yarışmacıların hepsinin yeni sezonda olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Fragmanda yıllardır yarışmanın jüri kadrosunda yer alan Somer Sivrioğlu'nun olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan yapım ekibinden İrem Kanan, MasterChef Türkiye jürileriyle bir araya gelmiş ve Sivrioğlu'nun yokluğu çok konuşulmuştu. Sivrioğlu'nun yeni sezonda olmayacağı onun yerine de ünlü şef Ömür Akkor'un geldiği iddia edilmişti.

