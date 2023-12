MasterChef All Star finali ne zaman? MasterChef All Star 2023 hangi tarihte bitiyor, bitecek mi?

Masterchef'te sezonun 24. haftasında mücadele devam ediyor. MasterChef All Star finali ne zaman? Sorusu da rekabet tam gaz devem ederken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. MasterChef All Star sezonunun artık sonuna yaklaşıldı. Bu nedenle izleyiciler tarafından final araştırmaları devam ediyor. Peki, MasterChef All Star finali ne zaman? MasterChef All Star 2023 hangi tarihte bitiyor, bitecek mi?

MASTERCHEF ALL STAR FİNALİ NE ZAMAN?

Yarışmaya veda eden Batuhan'ın elenmesi ardından geriye sadece Kıvanç, Barbaros, Hasan, Tahsin, Eren, Sergen ve Esra olmak üzere 7 yarışmacı kaldı. MasterChef All Star'ın 30 Aralık Cumartesi günü final yapması bekleniyor. Survivor 2024 All Star 1 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Tv8'de başlayacak. Bu bilgiyi göz önünde bulundurduğumuz takdirde MasterChef All Star'ın 30 Aralık Cumartesi günü final yapması öngörülmektedir.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden Batuhan şu sözleri söyledi: Bu sene benim için farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum. İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Sizlere ve ekibe daha yaklaştım. Acun Medya ekibiyle yeni bir yola çıktık. Elimden geldiği kadarıyla durmadan çalışmaya devam edeceğim. Belki burada bir yol kapandı ama inanıyorum ki çok yolum var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Her zaman kasmaktansa oluruna bırakmayı hedef aldım. Kapanış yaptım. Bundan başka pota oyunu yok. Teşekkür ederim, çok güzel vakit geçirdim. ALL Star yolculuğumun sonuna geldim. En başından sonuna kadar çok güzel zaman geçirdim.