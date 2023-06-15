Masterchef All Star'da ilk ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya ilk giren isim merak ediliyor. Masterchef All Star'da ilk ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya ilk giren isim araştırılıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star yeni bölümü yayınlandı. Peki, Masterchef All Star'da ilk ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya ilk giren isim!

Masterchef All Star'da ilk ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya ilk giren isim sıklıkla araştırılıyor. Masterchef All Star'da ilk ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya ilk giren isim merak ediliyor. Eski yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada ana kadroya giren ilk yarışmacı belli oldu. Masterchef All Star'da ilk ana kadroya kim girdi? Masterchef'te ana kadroya ilk giren isim! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ALL STAR'DA İLK ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Eski yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

Ünlü şefler, iddialı yarışmacılardan ilk etapta "Clam Chowder Çorbası" istedi. Yarışmacılar verilen sürede hem çorbayı hem de içinde servis ettikleri ekmeği hazırladı. Kadroya girmek için mücadele eden Mustafa, diğer yarışmacıdan ürün aldığı için çorbayı baştan yaptı. Bu sefer de çift tadım yapan Mustafa, yemeğini sunamadan stüdyodan gönderildi.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA İLK GİREN İSİM

Şeflerin yaptığı tadımın ardından Kıvanç, Eda, F. Batuhan, Suna, Güzide ve Batuhan, ikinci tura kaldı. Bu 6 isimden havuç ve tarçın ile yaratıcılık tabağı hazırlamaları istendi. Yaratıcılık oyunuyla ilgili bilgi veren Mehmet Yalçınkaya, "Havuç ve tarçınla tatlı yapmayacaksınız. Sizden tuzlu yemek istiyoruz. Tatlı kesinlikle istemiyoruz. Bununla istediğinizi yapabilirsiniz. Markete gideceksiniz ve üç dakikada alışveriş yapacaksınız. All Star'a yakışır yaratıcı bir tabak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan yaratıcılık tabaklarının ardından Suna ve Güzide son ikiye kaldı. MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı ise Güzide Mertcan oldu. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Güzide "Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum" dedi.