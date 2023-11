MasterChef All Star yarışmacısı Barış kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. MasterChef yarışmasına veda eden Barış Demir kimdir ve hangi yıllar yarıştığı gündeme geliyor. Peki, MasterChef All Star Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında ve hangi yıl yarıştı?

MasterChef All Star Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında ve hangi yıl yarıştı?

Masterchef All Star Barış kimdir ve Barış Demir kaç yaşında ve hangi yıl yarıştığı merak ediliyor. TV8 ekranında yayınlanan MasterChef All Star yarışmasına veda eden Barış'ın biyografisi araştırılıyor. MasterChef All Star Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında ve hangi yıl yarıştı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ALL STAR BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 24 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir geçen sezon Masterchef 2022'de ana kadroya katılmaya hak kazanmıştı.

Barış Demir Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Barış Demir'in İnstagram'da 85 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "barisdemirofficiall" şeklindedir. Masterchef Barış Demir 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.