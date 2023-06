MasterChef All Star programının yeni bölümünde kadroya hangi yarışmacı girdi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından All Star kadrosuna giren yarışmacı araştırılıyor. Peki, MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? 18 Haziran MasterChef All Star hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...

Jüri kadrosunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve konuk olarak Yılmaz Öztürk'ün yer aldığı MasterChef All Star'da ana kadro heyecanı yaşanmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde kadroya hangi yarışmacı girdi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından MasterChef All Star'ın yeni kadrosu araştırılmaktadır. Peki, MasterChef All Star ana kadroya kim girdi? MasterChef All Star yeni sezon yarışmacıları! 18 Haziran MasterChef All Star hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KADROSU!

Birbirinden iddialı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmanın 3. bölümünde konuk şef Yılmaz Öztürk'ün "Akdeniz Tabağı" isimli yemeğini yaptılar. İlk turda başarılı olan Kıvanç, Rıfat, Faruk Batuhan, Hakan ve Eda ikinci tura kalarak yaratıcılık oyunu oynadı. Gecenin sonunda şeflerin kararıyla ana kadroya giren 3. yarışmacı Eda oldu. Yarışmada ana kadroya giren ilk isim Güzide, ikinci isim de Suna olmuştu.