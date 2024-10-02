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MasterChef alinazik tarifi! En güzel alinazik tarifi! Alinazik tarifi nasıl yapılır? Alinazik için malzemeler!

MasterChef alinazik tarifi! En güzel alinazik tarifi! Alinazik tarifi nasıl yapılır? Alinazik için malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Alinazik hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Alinazik hazırladı. Peki, alinazik tarifi nedir? Alinazik nasıl yapılır? Alinazik nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif alinazik aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, alinazik tarifi nasıl yapılır? Alinazik nedir? Alinazik nasıl yapılır, Alinazik yapılırken nelere dikkat edilir.

ALİNAZİK HANGİ YÖRENİN YEMEĞİ?

Alinazik, patlıcan ve et ile yapılan bir ana yemektir. Türk mutfağına ait olup genelde Gaziantep'e mâledilir. Gaziantep Alenaziği /Antep Alenaziği 04.05.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

ALİNAZİK İÇİN MALZEMELER NELERDİR?
Malzemeler :

1 diş sarımsak

250 gram dana kuşbaşı eti (küçük doğranmış)

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Yoğurtlu Patlıcan için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 kase sarımsaklı yoğurt

Tercihe göre 1-2 diş sarımsak

ALİNAZİK NASIL YAPILIR?

Tereyağını derin bir tavanın içine alalım ve sarımsağı ilave ederek hafifçe kavuralım.

Doğranmış kuşbaşı etleri de ekleyerek karıştıralım ve tavanın kapağını kapatıp 6-7 dakika kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakalım.

Piştikten sonra üzerine salçasını, toz kırmızı biberi ve tuzu ekleyerek tatlandıralım ve ocağın altını kapatalım.

Közlenmiş patlıcanları kesme tahtasının üzerinde keskin bir bıçak yardımıyla dövelim. Patlıcanları evde közmatik ya da fırında közletebilirsiniz. Eğer hiç bulamazsanız buzluk ya da hazır da köz patlıcan kullanabilirsiniz. Tabii ki en güzeli taze köz patlıcan olacaktır.

Patlıcanları döverken üzerine hafifçe tuz da atalım.

İyice ezildiklerinde sarımsaklı yoğurt ile bir kasenin içinde birleştirin ve güzelce karıştıralım.

Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanlı karışımı alalım, alt tabakasını oluşturalım. Ortasını çukurlaştıralım. Hazırladığımız etleri de üzerine yerleştirelim.. Sosunu ilave ederek servis edelim. Afiyet olsun!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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