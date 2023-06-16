Masterchef 2019'un 1. ve 2. leri Cemre ve Alican bu haftaki yarışmada gözükmedi. Bu hafta All Star'da 2018 ve 2019 yarışmacıları karışık yarışıyor. Peki, Masterchef Alican ve Cemre yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak? Masterchef 2023 All Star'a Cemre ve Alican katılmadı mı? İşte detaylar...

Masterchef Alican yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak, hangi hafta? Masterchef Cemre yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak, hangi hafta? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Alican ve Cemre yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ALL STAR BAŞLADI MI?

Masterchef 2023 All Star 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 1. bölümü ile başladı. Programda geçmiş yıllarda yarışan yarışmacılar yer alacak.

MASTERCHEF ALİCAN VE CEMRE YOK MU, NE ZAMAN GELECEK?

Masterchef'te bu hafta 2019 yarışmacıları yarışıyor. Yani ana kadroya çıkmak için mücadele edecek olan ilk grup 2019 eski yarışmacılarından oluşuyor. Fakat 2019'un 2 finalisti Cemre ve Alican bu haftaki grupta yer almadı. Bunun ardından izleyiciler ikilinin neden olmadığını merak etmişti. Aslında Masterchef 2023 tanıtım fragmanında Alican ve Cemre ikilisi yer alıyor. Fakat bu ikilinin ilerleyen haftalardaki grupta olması bekleniyor. Yani hem Alican hem de Cemre önümüzdeki haftalarda bulunan gruplarda yarışacak.