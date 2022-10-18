Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? Masterchef Alican hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Programa yapılan yemekleri tatmak için eski yarışmacılar konuk olacak. Konuk olacak isimlerden birisi de Masterchef Alican Sabunsoy oldu. Peki, Masterchef Alican kimdir? Alican Sabunsoy kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Alican Sabunsoy hangi yıl yarıştı, 2. mi oldu şampiyon mu? İşte detaylar...

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Masterchef 2022'ye konuk olan isimlerden birisi de eski yarışmacılardan Alican Sabunsoy oluyor. Peki, Masterchef Alican kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şuan nerede çalışıyor? Masterchef Alican hangi yıl yarıştı ve finale kaldı? Masterchef Alican 2019'da kaçıncı oldu? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Masterchef'in sevilen yarışmacısı Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. MasterChef Alican Sabunsoy aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. 2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı.

MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.

MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.

Masterchef 2019'da ikinci oldu.

MASTERCHEF ALİCAN HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef Alican Sabunsoy 2019 yılında yarışmıştır. Alican Sabunsoy, Masterchef 2019'da yarışmanın 2.si olmuştur.