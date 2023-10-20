Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Alican Sabunsoy hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Alican Sabunsoy'un sağlık durumu merak ediliyor. Peki, MasterChef Alican hasta mı, hastalığı ne?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Alican Sabunsoy hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Alican Sabunsoy'un hayatını araştırıyor. Peki, MasterChef Alican hasta mı, hastalığı ne?

MASTERCHEF ALİCAN HASTA MI?

Alican şu sözleri söyledi: Pastayla alakam yoktur ama tatilde bolca çalışma fırsatı buldum. Talihsizlikler yaşadım burada. Çok rahatsızlandım, dile getirmek istemiyorum ama motivasyonumu etkiliyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık zamansız atak geçirebiliyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşürüyor. Bahane değil. Yıllardır psikologlar mesleğin stresli bırak diyor. Doğduğumdan beri, bebekliğimden beri var bu rahatsızlığım. Ayakta kalmaya devam. 2019 finalinde de biraz rahatsızdım. Stres olunca direkt atak geçiriyorum.

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Masterchef'in sevilen yarışmacısı Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. MasterChef Alican Sabunsoy aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. 2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı.

MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.

MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.

Masterchef 2019'da ikinci oldu.