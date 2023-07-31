Masterchef 2023 All Star'a yeni katılan yarışmacılardan birisi Alican oldu. Alican Sabunsoy hakkında izleyiciler, Masterchef Alican hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef Alican kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede çalışıyor? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Masterchef Alican kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? İşte detaylar...

Masterchef 2023 kadrosuna dahil olan Alican Sabunsoy'un hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Alican Sabunsoy kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi? Alican Sabunsoy hangi yıl yarışmıştı? Alican Sabunsoy Masterchef'te kaçıncı olmuştu, 1. mi 2. mi? İşte tüm bilgiler...

MASTERCHEF ALİCAN HANGİ YIL YARIŞMIŞTI VE KAÇINCI OLMUŞTU?

Masterchef Alican Sabunsoy 2019 yılında yarışmıştır. Alican Sabunsoy, Masterchef 2019'da yarışmanın 2.si olmuştur.

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Masterchef'in sevilen yarışmacısı Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. MasterChef Alican Sabunsoy aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. 2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı.

MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.

MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.

Masterchef 2019'da ikinci oldu.

Alican Sabunsoy, MasterChef 2023'te kadroya katılan isimlerden birisi oldu. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Alican Sabunsoy'un İnstagram'da 231 bin takipçisi bulunmaktadır.