MasterChef Alican elendi mi? MasterChef Alican neden yok?

Masterchef kim elendi? Dün eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef Ayaz elendi mi? MasterChef Metin Ayaz yok? Masterchef kim elendi?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün eleme oyunu oynandı ve kim elendi merak edildi. Peki, MasterChef Ayaz elendi mi? Masterchef kim elendi? 26 Kasım 2023 Pazar dün kim elendi? İşte, detaylar…

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye veda eden Alican şu sözleri söyledi: Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var. Ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hata yapmamaya çalıştım. Yaptıysam affola. Sizler benim başımın tacısınız iyi ki varsınız. Yolun sonuna geldik. Yapılmayacak bir tabak değildi ama nasip buraya kadarmış.

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

MasterChef Alican kimdir? 1,87 boyunda ve Oğlak burcu olan Alican Sabunsoy, düzgün yüz hatlarına sahip. Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.