Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün eleme oyunu oynandı ve kim elendi merak edildi. Peki, MasterChef Azize elendi mi? ? Masterchef kim elendi? 1 Ekim 2023 Pazar dün kim elendi? İşte, detaylar…

Masterchef kim elendi? Dün eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef Azize elendi mi? MasterChef Azize neden yok? Masterchef kim elendi?

GEÇEN HAFTANIN KADROLARI

MasterChef 16. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Alican (K), Kıvanç, Metin, Barbaros, Azize, Sergen, Dilara, Esra, Tanya

Kırmızı Takım : Barış (K), Tahsin, Hasan, Eren, Ayaz, Tolga, Cemre, Batuhan

GEÇEN HAFTANINELEME ADAYLARI

16. Hafta

1. eleme adayı: Azize

2. eleme adayı: Kıvanç

3. eleme adayı: Eren

4. eleme adayı: Cemre

5. eleme adayı: Sergen

6. eleme adayı: Alican

7. eleme adayı: Tanya

22 Ekim PAZAR KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Azize oldu.

Alican, 'Azize ile aynı mahallenin çocuğuyuz. Zor topraklarda büyüdük. Hala da o zorluklar devam ediyor. Bu kadar zorluğun içerisinde kalkıp da İstanbul'a gelip haftalarca istatistiklerde birinci olmak her babayiğidin harcı değil. Gerçekten üzgünüm.' dedi.

Azize şu sözleri söyledi. "Gideceğimi biliyordum. Ben bir rüya görmüştüm. Gideceğimi görmüştüm. Hisli bir insanım. Tahsin'e de dedim. Yol buraya kadar demiştim hafta başında. Yolun bittiğini olmadığını gördüm. Sadece hayata tutunma çabamı seviyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Umarım onlar için iyi bir anne olmuşumdur. Benim hayatım şaşalı bir hayat değil ve gerçekten yenildim. Yenilgiyi yenmek istiyordum. Olmadı. Çoğu insanın isteyip gelemediği yere geldim ben. Ama çok çalıştım. Bu hayatta ne olursa olsun vazgeçmeyeceksiniz. Bir defa geliyoruz, tek geliyoruz ve tek gidiyoruz. O yüzden vazgeçmemek lazım. Hayat şartları çok zor olan kadınlar var; aynanın karşısına geçin ve kendinizi sevin. Gülmeyi unutmayın. Ben bunu başardım. Beni bana kazandırdınız. Bir ben yarattınız. Hayat bir gün o da bugün. " dedi.