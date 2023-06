Masterchef akşam kim kazandı? 25 Haziran Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef 11. yarışmacı belli oldu! gündeme geliyor. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. Masterchef akşam kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. Masterchef dün hangi takım kazandı ve 25 Haziran Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı araştırılıyor. Masterchef dün hangi takım kazandı? 25 Haziran Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef akşam kim kazandı? 25 Haziran Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF AKŞAM KİM KAZANDI?

Ana kadro seçmelerinin devam ettiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Azize'nin lekeli bardakta tatlı sunmasına sinirlenen Mehmet Yalçınkaya, "Bu lekeli bardağı nasıl getirebildin buraya?" diyerek tatlıyı döktü. Ne diyeceğini bilemeyen Azize ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Murat Bozok'un konuk jüri üyesi olduğu MasterChef'te jüri karşısına çıkan yarışmacılar Araz, Ateş, Sergen, Azize, Burcu, Mert, Dilara, Hamza, Rabia Nur, Milhan, Tunahan, Emre, Görkem, İbrahim, Fatma, Tahsin ve Pelin oldu. Tahsin, Dilara, Araz, Fatma, Azize, Milhan, Burcu, Sergen ikinci tura geçmeye hak kazandı. 2. etaba geçen yarışmacılar verilen ana ürünle en yaratıcı yemeği hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Krem peynir ve balzamik sirke ile yaratıcı bir tatlı yapmak isteyen Azize ise tatlıyı lekeli bardakta sununca tepki çekti.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 1. isim Sergen oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

