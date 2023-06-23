TV8 ekranın yayınlanan Masterchef All Star yarışması merakla izleniyor. Masterchef 23 Haziran kim kazandı ve Masterchef dün akşam kim kazandı merak ediliyor. Masterchef akşam kim kazandı? 23 Haziran Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Masterchef akşam kim kazandı? 23 Haziran Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. Masterchef akşam kim kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. Masterchef dün hangi takım kazandı ve 23 Haziran Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı araştırılıyor. Masterchef dün hangi takım kazandı? 23 Haziran Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef akşam kim kazandı? 23 Haziran Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF AKŞAM KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimleri devam eden MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Bahar Pilavı ve Barbun yapmaları istendi. Verilen tarife uyarak yemeği hazırlayan yarışmacılar, şeflerden tam not aldı. Normal şartlarda ilk turda istenilen yemeği yapan yarışmacılar arasından ikinci tura kalıyor ve tekrar bir eleme oyunu oynanıyor. Ancak son oyunda yarışmacıların hepsi başarılı olunca bir eleme yapılmadan tüm isimler, ikinci turda bir kez daha mücadele etti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Jüri kadrosunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk olan Ömür Akkor'un yer aldığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde bir ilk yaşandı. İlk turda istenilen yemeği başarılı şekilde yapan yarışmacılarda bir seçim olmadan tüm kadro olarak ikinci tura kaldı. Bu durumun ilk kez yaşandığını söyleyen Yalçınkaya, "MasterChef tarihinde bir ilk. Bir daha görür müyüz bilemiyorum" dedi.

Yapılan yemeklerin tümünün çok beğenildiğini ve ayrım yapamadıklarını belirten Mehmet Şef alınan kararı, "MasterChef tarihinde bir ilk. Bir daha görür müyüz bilemiyorum. Hepinizi ikinci tura geçiriyoruz" diyerek duyurdu. İkinci turda bulgur ve kayısı ile yaratıcı ve lezzetli bir yemek yapmaya çalışan yarışmacılardan Esra Tokelli, ana kadroya girmeye hak kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?