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MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler!

MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel aji de gallina hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında aji de gallina hazırladı. Peki, aji de gallina tarifi nedir? Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina nedir?

Tavuk yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif aji de gallina aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, aji de gallina nasıl yapılır? aji de gallina nedir? aji de gallina nasıl yapılır, aji de gallina yapılırken nelere dikkat edilir?

AJİ DE GALLİNA MALZEMELERİ

1 1/2 kg tavuk göğsü

1 lt tavuk suyu

Tatlandırmak için tohum yağı

3-4 sarı aji biber

2 diş sarımsak, doğranmış

1 büyük soğan, ince doğranmış

3 yemek kaşığı kıyılmış ceviz

3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

4 dilim dilimlenmiş beyaz ekmek

100 gr su bardağı süt

4 adet sarı patates

2 adet haşlanmış yumurta

10 adet siyah zeytin

AJİ DE GALLİNA NASIL YAPILIR?

Sarı patatesleri tuzlu suda çatalla delindiğinde yumuşayana kadar pişirin. Soğumaya bırakın, dörde bölün ve bir kenara koyun. Ekmeği bir kasede sütle ıslatın.

Tavuk göğüslerini tavuk suyuyla birlikte bir tavada pişirin ve yavaş yavaş kaynatın. Tavuk tamamen pişene kadar 10 ila 15 dakika pişirin.

Pişirdikten sonra et suyundan çıkarın ve soğumaya bırakın. Et suyunu süzün ve 2 bardak ayırın.

Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini çıkarın. Biberleri, yağı bir karıştırıcıya koyun ve pürüzsüz bir krema elde edinceye kadar karıştırın.

Yağlı bir tavada sarımsak, soğan ve biber püresini, soğanlar yumuşak ve altın rengi olana kadar kızartın. Ateşten alıp soğumaya bırakın.

Artık soğuyan tavuğu parçalayın.

Sütü, ekmeği, fındıkları ve parmesanı krema kıvamına gelinceye kadar bir karıştırıcıya koyun. Soğan ve biber karışımını ekleyip kısa süre karıştırın.

Elde edilen kremalı karışımların tümü bir tencereye alınır, ayrılmış tavuk suyu ilave edilir ve kısık ateşte ısıtılır. Sos çok kalın görünüyorsa, daha fazla et suyuyla inceltin.

Aji de Gallina'yı pirinç eşliğinde, sarı patates, haşlanmış yumurta dilimleri ve siyah zeytinle süsleyerek servis edin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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