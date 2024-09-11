MasterChef Ahtapot Salata tarifi! En güzel Ahtapot Salata tarifi! Ahtapot Salata tarifi nasıl yapılır? Ahtapot Salata için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Ahtapot Salata aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Ahtapot Salata tarifi nasıl yapılır? Ahtapot Salata nedir? Ahtapot Salata nasıl yapılır, Ahtapot Salata yapılırken nelere dikkat edilir

AHTAPOTLU NİÇOİSE SALATASI MALZEMELERİ

200 gram taze fasulye (Somer Şef tarifine göre edamame)

2 adet orta boy domates

1 adet orta boy kırmızı soğan

3 adet haşlanmış yumurta

1/2 su bardağı siyah zeytin

400 gram konserve ton balığı

50 gram ançuez

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı hardal

1 ahtapot

AHTAPOTLU NİÇOİSE SALATASI NASIL YAPILIR?

- 30-35 dakikika düdüklüde mor lahana ve diğer sebzeler ile ahtapot pişirilir.

- Ahtapotun dış vantuzları dışa gelecek şeklide ayarlanır.

- Piştikten sonra düdüklüden çıkarılır ve mor lahanadan jole yapılır, kare şeklinde bir kaba alınır,

* Ardından Niçoise fransız salatası hazırlanır.

(Salatada; siyah zeytin, domates ( Somer Şef tarifine göre çeriler kereviz sapıyla kaynatılıp, rondoda çekilir.), ançuez, edemame, bıldırcın yumurtası, kanlı kuzu kulağı ile salata yapılır. )

Taze fasulyeler, kılçık ve kenar kısımları ayıkladıktan sonra ortadan ikiye bölünür. Derin bir tencerede kaynayan suda 5 dakika kadar haşlanır.

Domatesler iri parçalar halinde dilimlenir. Kırmızı soğan halka halka kesilir. Haşlanmış yumurtalar ise dört eşit parçaya bölünür.

Konserve ton balığının yağı süzülür. Ançüezler istenen büyüklükte doğranır.

Haşlanmış fasulyeler, siyah zeytin ve doğranmış diğer tüm salata malzemelerini derin bir kapta karıştırılır.

Salatanın sosunu hazırlamak için; zeytinyağı, sirke, rendelenmiş sarımsak ve hardalı karıştırılır.

Hazırlanan sos, salata ile harmanladıktan sonra ahtapot ile birleştirilerek servise sunulur.