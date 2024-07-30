MasterChef Adel kimdir? 2024 MasterChef Adel kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Adel kimdir? MasterChef 2024 Adel kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Adel Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF ADEL KİMDİR?

Adel Polat, 1992 yılında İstanbul'da doğmuş olup 2024 yılı itibariyle 32 yaşındadır. İstanbul'da yaşamını sürdüren Adel Polat'ın babası Şanlıurfalı, annesi ise göçmen kökenlidir. 5 buçuk yaşında bir kız çocuğu vardır.

İki sene önce sektöre giriş yaparak eğitim almaya başlamış ve bu süreçte çeşitli deneyimler edinmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra MasterChef'e başvurarak hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.