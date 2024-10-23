MasterChef abdigör köfte tarifi! En güzel abdigör köfte tarifi! Abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte için malzemeler!

Türk mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif abdigör köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte nedir? abdigör köfte nasıl yapılır, abdigör köfte yapılırken nelere dikkat edilir?

ABDİGÖR KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kg dana bonfile

2 adet yumurta

1 adet soğan

2 çorba kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Garnitür için

2 adet patlıcan

250 gram sivri biber

1 bağ maydanoz

1 kg domates

ABDİGÖR KÖFTE NASIL YAPILIR? ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ

Bonfileler, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövünlür. Ete 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. 25 dakika daha dövülür. Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un eklenip yoğurulur. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su konur. 2 tatlı taşığı tuz eklenir. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atılır. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, ıslak el ile şekil verilir ve suya atılır. Tencerenin kapağı kapatılıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirilir. Köfteler piştikten sonra, suyu süzülür. Köfteler, tereyağında kavrulur. Sunum için servis tabağında pilav havuz şeklinde açılır. Üzerine köfteler bırakılır. Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosu ilave edilir. Garnitürle süsleyerek servis yapılır.

ABDİGÖR KÖFTE HANGİ YÖREYE AİT?

Abdigör Köfte Ağrı yöresine ait bir yemektir.