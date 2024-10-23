Üye Girişi
Haberler

MasterChef abdigör köfte tarifi! En güzel abdigör köfte tarifi! Abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte için malzemeler!

MasterChef abdigör köfte tarifi! En güzel abdigör köfte tarifi! Abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte için malzemeler!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdigör köfte tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel abdigör köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında abdigör köfte hazırladı. Peki, abdigör köfte tarifi nedir? Abdigör köfte nasıl yapılır? Abdigör köfte nedir?

Türk mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif abdigör köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte nedir? abdigör köfte nasıl yapılır, abdigör köfte yapılırken nelere dikkat edilir?

ABDİGÖR KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kg dana bonfile

2 adet yumurta

1 adet soğan

2 çorba kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Garnitür için

2 adet patlıcan

250 gram sivri biber

1 bağ maydanoz

1 kg domates

ABDİGÖR KÖFTE NASIL YAPILIR? ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ

Bonfileler, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövünlür. Ete 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. 25 dakika daha dövülür. Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un eklenip yoğurulur. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su konur. 2 tatlı taşığı tuz eklenir. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atılır. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, ıslak el ile şekil verilir ve suya atılır. Tencerenin kapağı kapatılıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirilir. Köfteler piştikten sonra, suyu süzülür. Köfteler, tereyağında kavrulur. Sunum için servis tabağında pilav havuz şeklinde açılır. Üzerine köfteler bırakılır. Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosu ilave edilir. Garnitürle süsleyerek servis yapılır.

ABDİGÖR KÖFTE HANGİ YÖREYE AİT?

Abdigör Köfte Ağrı yöresine ait bir yemektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber MasterChef Yaşam

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi

'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Şahinbey, İslahiye, Nizip elektrik kesintisi listesi Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Kepez, Manavgat, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Çankaya, Mamak, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Osmangazi, İnegöl, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Seyhan, Sarıçam, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Aliağa, Buca, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Ereğli, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef tavuklu büryan tarifi! En güzel tavuklu büryan tarifi! tavuklu büryan tarifi nasıl yapılır? Tavuklu büryan için malzemeler! İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Beyoğlu, Şişli, Sultanbeyli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef abdigör köfte tarifi! En güzel abdigör köfte tarifi! Abdigör köfte tarifi nasıl yapılır? Abdigör köfte için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.