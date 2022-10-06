MasterChef 93. bölüm fragmanı İZLE! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölümde neler olacak?

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MASTERCHEF 93. BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef 93. bölüm fragmanı, Masterchef 92. Bölümün yayınlanmasının ardından yayınlandı.





MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım içerisinde yer alan yarışmacılar, dokunulmazlık ödülü için kıyasıya yarıştılar. Yarışmacılara sunulan Gulaş yemeğinin içerisinde 18 adet birbirinden farklı ürün olduğu bildirildi ve tadarak içerisinde bulunan ürünleri tahmin etmeleri istendi. Tabakları başarılı bulunan Görkem, Gamze ve Kıvanç ilk üçe kaldı. Dokunulmazlığı alan ise Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te bu haftanın eleme adayları ise şu isimler oldu; Metin, Tolga, Gamze ve Tayfun.

MASTERCHEF HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

5 Ekim tarihinde yayınlanmakta olan Masterchef bölümünde Karadeniz yöresine ait olduğu bilinen 5 farklı yemek yapıldı. Bunlar ise şu yemeklerdi;