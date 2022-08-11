Haber : Masterchef 9. önlüğü kim aldı? 10 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye 9. önlüğün sahibi kim oldu? Bugün ana kadroya kim katıldı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef 9. önlüğü kim aldı? 10 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye 9. önlüğün sahibi kim oldu? Bugün ana kadroya kim katıldı?

 - Güncelleme:
Masterchef 9. önlüğü kim aldı? 10 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye 9. önlüğün sahibi kim oldu? Bugün ana kadroya kim katıldı?

Masterchef 3. tur karşılaşmaları devam ediyor. Bugün ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef 9. önlüğü kim aldı? 10 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye 9. önlüğün sahibi kim oldu? Bugün ana kadroya kim katıldı? İşte bilgiler...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 10 Ağustos Çarşamba 2022 tarihinde ana kadroya girecek 9. yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 9. yarışmacı kim oldu? Masterchef 9. önlüğü kim aldı? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF 10 AĞUSTOS 2022 ANA KADROYA KİM KATILDI?

Masterchef 3. tur elemeleri devam ediyor. Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak.

Masterchef'te bugün şefler Kilis Tava yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 7 kişi bir üst tura çıktı.

Masterchef 9. önlüğü kim aldı? 10 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye 9. önlüğün sahibi kim oldu? Bugün ana kadroya kim katıldı?

İkinci tura kalan yarışmacılar:

  • - Şule
  • - Yağız
  • - Rukiye
  • - Vural
  • - Ayşegül
  • - İbrahim
  • - Tayfun

2. turdaki ürün çilek oldu. Yarışmacılar çilek ile en iyi tabağı çıkartmaya çalışacak.

Masterchef 9. önlüğü kim aldı? 10 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye 9. önlüğün sahibi kim oldu? Bugün ana kadroya kim katıldı?

2. turdaki sıralama:

  • 3. olan yarışmacı : Ayşegül
  • 2. olan yarışmacı : Yağız
  • 1. olan yarışmacı : Tayfun

MASTERCHEF 9. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Masterchef'te 9. önlüğü alan isim Tayfun oldu.

Masterchef 9. önlüğü kim aldı? 10 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye 9. önlüğün sahibi kim oldu? Bugün ana kadroya kim katıldı?

Ana kadroya katılan 9. yarışmacı : TAYFUN

Ana kadroya katılan dokuzuncu yarışmacı Tayfun oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title