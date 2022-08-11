Masterchef 3. tur karşılaşmaları devam ediyor. Bugün ana kadroya giren 9. yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef 9. önlüğü kim aldı? 10 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye 9. önlüğün sahibi kim oldu? Bugün ana kadroya kim katıldı? İşte bilgiler...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 10 Ağustos Çarşamba 2022 tarihinde ana kadroya girecek 9. yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 9. yarışmacı kim oldu? Masterchef 9. önlüğü kim aldı? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF 10 AĞUSTOS 2022 ANA KADROYA KİM KATILDI?

Masterchef 3. tur elemeleri devam ediyor. Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi ana kadroya katılacak.

Masterchef'te bugün şefler Kilis Tava yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 7 kişi bir üst tura çıktı.

İkinci tura kalan yarışmacılar:

- Şule

- Yağız

- Rukiye

- Vural

- Ayşegül

- İbrahim

- Tayfun

2. turdaki ürün çilek oldu. Yarışmacılar çilek ile en iyi tabağı çıkartmaya çalışacak.

2. turdaki sıralama:

3. olan yarışmacı : Ayşegül

2. olan yarışmacı : Yağız

1. olan yarışmacı : Tayfun

MASTERCHEF 9. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Masterchef'te 9. önlüğü alan isim Tayfun oldu.