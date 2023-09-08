Masterchef 83. Bölüm fragmanı izle! Masterchef yeni bölüm fragman yayınlandı mı?

Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak edilen, Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. İzleyicileri tarafından heyecanla beklenen Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? İşte Masterchef 83. Bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında yer alan Masterchef programı, izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. 8 Eylül tarihinde yayınlanacak olan Masterchef 83. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki birçok kişi tarafından beklenilen Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? İşte Masterchef 83. Bölüm fragmanı izle!

MASTERCHEF FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında birinci sırada yer alan Masterchef programı 8 Eylül Cuma günü saat 20:00'da izleyicileriyle buluşuyor. Televizyonda TV8 üzerinde yayınlanan Masterchef programının 83. Bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün Masterchef 83. bölümünde ödül oyunu oynandı. MasterChef ödül oyununda "Yeşillikler" konseptli tarifler yapıldı.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Rıfat yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.