Masterchef 7 Temmuz yedeklere giren yarışmacılar kimler? Masterchef 2023 bugün kimler yedek kadroya katılmaya hak kazandı?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Şuana kadar toplam 20 kişi ana kadroya katılmaya hak kazandı. Bunun yanı sıra yedeklerden de ilerleyen günlerde ana kadroya katılım olacak. Bugün yedeklere alınacak isimler belli olacak. Peki, Masterchef 7 Temmuz yedeklere giren yarışmacılar kimler? Masterchef 2023 bugün kimler yedek kadroya katılmaya hak kazandı? İşte bilgiler...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef'te ana kadroya giren isimler yavaş yavaş belli oluyor. Ana kadroya giren 20. isim Tolga olmuştu. Bugün ise 2022 yılının yedeklere girecek isimleri belli olacak. Peki, Masterchef yedeklere giren yarışmacı kim oldu? 7 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedeklere giren isim kim? İşte ayrıntılar...
Ana kadroya giren ilk 20 isim şöyle:
- Masterchef ana kadroya giren 1. isim : Güzide
- Masterchef ana kadroya giren 2. isim :Suda
- Masterchef ana kadroya giren 3. isim : Eda
- Masterchef ana kadroya giren 4. isim : Batuhan
- Masterchef ana kadroya giren 5. isim : Rıfat
- Masterchef ana kadroya giren 6. isim : Sefa
- Masterchef ana kadroya giren 7. isim :Tanya
- Masterchef ana kadroya giren 8. isim : Esra
- Masterchef ana kadroya giren 9. isim : Eray
- Masterchef ana kadroya giren 10. isim : Berker
- Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen
- Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu
- Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin
- Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara
- Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert
- Masterchef ana kadroya giren 16. isim : Çağatay
- Masterchef ana kadroya giren 17. isim : Büşra
- Masterchef ana kadroya giren 18. isim : Ayaz
- Masterchef ana kadroya giren 19. isim : Gamze
- Masterchef ana kadroya giren 20. isim : Tolga
Bugün yedeklere girme yarışması oynanacak. Kazanan isimler yedeklerden yarışmaya devam etmeye hak kazanacak. Ardından yedeklerden tekrardan ana kadroya katılma mücadelesi verilecek.
Masterchef 4. hafta 2022 yılının yarışmacıları yarışıyor. Bugün 2022 yarışmacılarından yedek kadroya girecek isimler belli olacak. Şuanda ilk tur yapılıyor. İlk turdan 2 kişi ve 2. turdan da 2 kişi yedeklere katılmaya hak kazanacak.
İlk turda yedeklere giren isimler:
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Masterchef yedeklere kimler girdi : Henüz belli olmadı