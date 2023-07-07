Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Şuana kadar toplam 20 kişi ana kadroya katılmaya hak kazandı. Bunun yanı sıra yedeklerden de ilerleyen günlerde ana kadroya katılım olacak. Bugün yedeklere alınacak isimler belli olacak. Peki, Masterchef 7 Temmuz yedeklere giren yarışmacılar kimler? Masterchef 2023 bugün kimler yedek kadroya katılmaya hak kazandı? İşte bilgiler...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef'te ana kadroya giren isimler yavaş yavaş belli oluyor. Ana kadroya giren 20. isim Tolga olmuştu. Bugün ise 2022 yılının yedeklere girecek isimleri belli olacak. Peki, Masterchef yedeklere giren yarışmacı kim oldu? 7 Temmuz 2023 Masterchef All Star yedeklere giren isim kim? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ana kadroya giren ilk 20 isim şöyle:

Masterchef ana kadroya giren 1. isim : Güzide

Masterchef ana kadroya giren 2. isim :Suda

Masterchef ana kadroya giren 3. isim : Eda

Masterchef ana kadroya giren 4. isim : Batuhan

Masterchef ana kadroya giren 5. isim : Rıfat

Masterchef ana kadroya giren 6. isim : Sefa

Masterchef ana kadroya giren 7. isim :Tanya

Masterchef ana kadroya giren 8. isim : Esra

Masterchef ana kadroya giren 9. isim : Eray

Masterchef ana kadroya giren 10. isim : Berker

Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen

Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu

Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin

Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara

Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert

Masterchef ana kadroya giren 16. isim : Çağatay

Masterchef ana kadroya giren 17. isim : Büşra

Masterchef ana kadroya giren 18. isim : Ayaz

Masterchef ana kadroya giren 19. isim : Gamze

Masterchef ana kadroya giren 20. isim : Tolga

MASTERCHEF 2023 ALL STAR BUGÜN NE YARIŞI VAR?

Bugün yedeklere girme yarışması oynanacak. Kazanan isimler yedeklerden yarışmaya devam etmeye hak kazanacak. Ardından yedeklerden tekrardan ana kadroya katılma mücadelesi verilecek.

MASTERCHEF 2023 YEDEKLERE GİREN YARIŞMACILAR KİM OLDU?

Masterchef 4. hafta 2022 yılının yarışmacıları yarışıyor. Bugün 2022 yarışmacılarından yedek kadroya girecek isimler belli olacak. Şuanda ilk tur yapılıyor. İlk turdan 2 kişi ve 2. turdan da 2 kişi yedeklere katılmaya hak kazanacak.

İlk turda yedeklere giren isimler:

-

-

Masterchef yedeklere kimler girdi : Henüz belli olmadı