MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…
Masterchef 7. son eleme adayı kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 7. son eleme adayı kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?
Masterchef 8. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Esra (K), Sergen, Sefa, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Kerem, Batuhan,
Kırmızı Takım : Alican (K), Barbaros, Gamze, Ayaz, Kıvanç, Tahsin, Suna, Barış, Çağatay, Eda
29 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.
Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin
Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze
Bugün dokunulmazlık oyunu sonucu:
Mavi takım: 4
Kırmızı takım: 3
Kazanan takım Mavi Takım oldu.
MasterChef 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.
Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç
Haftanın 4. Eleme adayı : Eda
Cuma günü itibariyle son durum:
Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin
Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze
Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç
Haftanın 4. Eleme adayı : Eda
Haftanın 5. Eleme adayı: Batuhan
Haftanın 6. Eleme adayı : Tolga
İkinci etaba kalan Barbaros, Hasan, Esra, Suna, Sefa ve Sergen'den en başarısız tabağı yapan Sefa, MasterChef All Star'ın bu haftaki son eleme adayı oldu.
ELEME ADAYLARI
Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin
Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze
Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç
Haftanın 4. Eleme adayı : Eda
Haftanın 5. Eleme adayı: Batuhan
Haftanın 6. Eleme adayı : Tolga
Haftanın 7. Eleme adayı : Sefa