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Masterchef 7. kim oldu? Masterchef ana kadroya kimler katıldı?

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Masterchef 7. kim oldu? Masterchef ana kadroya kimler katıldı?

TV8'in heyecanla takip edilen yarışma programı MasterChef'te ilk grup seçimlerinde 6 kişi ana kadroya katıldı. Peki Masterchef 7. kim oldu? Masterchef ana kadroya kim katıldı?

MAsterChef 2022'de ilk grup seçme aşamasında 6 kişinin isimleri netleşti. Yarışmacılar ana kadroya girmek için ter dökerken Masterchef 7. kim oldu ve Masterchef ana kadroya kim katıldı konuları merak edildi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

MASTERCHEF 7. KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren yedinci isim jüri tarafından açıklandı. MasterChef'te yedinci önlüğün sahibi Büşra oldu.

Masterchef 7. kim oldu? Masterchef ana kadroya kimler katıldı?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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