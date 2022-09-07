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Masterchef 7 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Yöresel yemekleri menüsünde neler var?

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Masterchef 7 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Yöresel yemekleri menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 2. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 7 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Yöresel yemekleri menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü Yöresel yemekleri oldu. Masterchef'te bugün Yöresel yemekleri yapılacak. Peki, Masterchef 7 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Yöresel yemekleri menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Kaan oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Melih oldu.

Mavi Takım Kadrosu:

- Kaan

- Çağatay

- Kıvanç

- Tayfun

- Gamze

- Görkem

- Barış

- Ayaz

- Fatmanur

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Melih

- Metin

- Büşra

- Yağız

- Vural

- Serpilay

- Burak Kaya

- Dilan

- Burak

MASTERCHEF 7 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Yöresel yemekleri oldu. Toplamda 7 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 7 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Yöresel yemekleri menüsünde neler var?

Masterchef 7 Eylül menüsü:

  • Pumpum Çorbası
  • Deli Kız Dolması
  • Tosunum
  • Kedi Batmaz
  • Pırtımpırt
  • Şap Şap Köfte
  • Kocakarı Gerdanı
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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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