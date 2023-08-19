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MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos Cumartesi potaya kim gitti?

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Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 19 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 7. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 7. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın son eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Masterchef 2023'te 19 Ağustos günü haftanın son eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 7. eleme adayları kimdir? 17 Ağustos Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

Bu haftanın 5. ve 6. eleme adayı şöyle:

• - Azize

• - Rıfat

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MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 19 Ağustos Cumartesi potaya kim gitti?

Haftanın 1. eleme adayı : Sergen

Haftanın 2. eleme adayı : Esra

Haftanın 3. eleme adayı : Alican

Haftanın 4. eleme adayı : Sefa

Haftanın 5. eleme adayı : Azize

Haftanın 6. eleme adayı : Rıfat

7. ELEME ADAYI KİMOLDU?

Masterchef yeni bölüm devam ediyor. Henüz 7. eleme adayı kim olduğu açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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