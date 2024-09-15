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MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim?

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MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir hafta daha sona erdi. 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek eleme gecesinde hangi yarışmacının veda edeceği merak ediliyor. MasterChef eleme adayları ve yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yarışmacılar arasında yaşanan kıyasıya rekabet, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Masterchef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmanın her geçen hafta daha da zorlaşan mücadelesinde 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek eleme gecesi büyük bir merakla bekleniyor. İzleyiciler ve hayranlar, hangi yarışmacının yarışmaya veda edeceğini öğrenmek için nefeslerini tuttu. Eleme potasına giren yarışmacılar arasındaki rekabet giderek artarken, performanslar adeta kader belirleyici oluyor. Bu zorlu süreçte yarışmacıların sergilediği yetenekler ve jüri üyelerinin verdikleri kararlar, ekran başındaki izleyicileri de derinden etkiliyor. Peki, MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim?

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te Hurma ile hazırlanan yaratıcı tabak konusunda başarısız olan ve MasterChef'te 7. Eleme adayı olan isim isim Hakan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te ilk turda Musakka konusunda başarılı olamayan yarışmacılar Hakan, Muratcan, Yudum, Beyza, Şirin ve Ezgi oldu. İkinci turda ise şefler, yarışmacılardan hurma kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, en iyi tabağı ortaya koyabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi.

MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'in yeni sezonunda dünyaca ünlü şefler arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna bu yıl yarışmacılara hem bilgilerini aktaracak hem de aralarından bir kişiyi şampiyon yapacak.

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