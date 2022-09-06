Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 6 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Tavuk yemekleri menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü Tavuk yemekleri oldu. Masterchef'te bugün Tavuk yemekleri yapılacak. Peki, Masterchef 6 Eylül günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Tavuk yemekleri menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Kaan oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Melih oldu.

Mavi Takım Kadrosu:

- Kaan

- Çağatay

- Kıvanç

- Tayfun

- Gamze

- Görkem

- Barış

- Ayaz

- Fatmanur

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Melih

- Metin

- Büşra

- Yağız

- Vural

- Serpilay

- Burak Kaya

- Dilan

- Burak

MASTERCHEF 6 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Tavuk yemekleri oldu. Toplamda 9 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 6 Eylül menüsü (Tavuk Yemekleri):

- Algolemono (şehriyeli tavuk suyu çorbası) | Gamze vs Burak

- Beşamel soslu tavuk krep | Ayaz vs Serpilay

- Peri peri soslu yarım tavuk | Dilan vs Barış

- Chicken Tikka masala | Vural vs Çağatay

- Acılı tatlı tavuk ve kızarmış pilav | Yağız vs Fatmanur

- Terviyeli tavuk şiş | Burak Kaya vs Tayfun

- Tavuk Schnitzel | Büşra vs Görkem

- Yakitori şiş |Melih vs Kıvanç

- Çıtır kanat kızartma | Metin vs Kaan