Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 6 Eylül dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 6 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Tavuk yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 6 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün tavuk yemekleri yapıldı. Yapılan yemekler şöyle:

- Algolemono (şehriyeli tavuk suyu çorbası)

- Beşamel soslu tavuk krep

- Peri peri soslu yarım tavuk

- Chicken Tikka masala

- Acılı tatlı tavuk ve kızarmış pilav

- Terbiyeli tavuk şiş

- Tavuk şnitzel

- Yakitori şiş

- Çıtır kanat kızartma

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

- Algolemono (şehriyeli tavuk suyu çorbası) | Gamze vs Burak : Kazanan Mavi Takım (Gamze kazandı)

Gamze vs Burak : Kazanan Mavi Takım (Gamze kazandı) - Beşamel soslu tavuk krep | Ayaz vs Serpilay : Kazanan Mavi Takım (Ayaz kazandı)

Ayaz vs Serpilay : Kazanan Mavi Takım (Ayaz kazandı) - Peri peri soslu yarım tavuk | Dilan vs Barış : Kazanan takım olmadı

Dilan vs Barış : Kazanan takım olmadı - Chicken Tikka masala | Vural vs Çağatay : Kazanan Mavi Takım (Çağatay kazandı)

Vural vs Çağatay : Kazanan Mavi Takım (Çağatay kazandı) - Acılı tatlı tavuk ve kızarmış pilav | Yağız vs Fatmanur : Kazanan Kırmızı Takım (Yağız kazandı)

Yağız vs Fatmanur : Kazanan Kırmızı Takım (Yağız kazandı) - Terbiyeli tavuk şiş | Burak Kaya vs Tayfun : Kazanan Kırmızı Takım (Burak kazandı)

Burak Kaya vs Tayfun : Kazanan Kırmızı Takım (Burak kazandı) - Tavuk şnitzel | Büşra vs Görkem : Kazanan Mavi Takım (Görkem kazandı)

Büşra vs Görkem : Kazanan Mavi Takım (Görkem kazandı) - Yakitori şiş | Melih vs Kıvanç : Kazanan takım olmadı

Melih vs Kıvanç : Kazanan takım olmadı - Çıtır kanat kızartma | Metin vs Kaan : Kazanan Mavi Takım (Kaan kazandı)

SONUÇ

KIRMIZI TAKIM 2 - 5 MAVİ TAKIM

Dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Buna göre Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.