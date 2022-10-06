Masterchef 6 Ekim dış oyunu kim kazandı? Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Bugün Masterchef İstanbul Havalimanı'nda dış oyun oynandı. 6 Ekim Perşembe günü bugün Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 6 Ekim Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 6 Ekim Perşembe Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dış oyunu kim kazandı? merak edilen konular arasında geliyor. MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim 2022 Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF BUGÜNKÜ DIŞ OYUN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bugünkü dış oyun İstanbul İstanbul Havalimanı'nda çekildi.

MASTERCHEF 6 EKİM PERŞEMBE DIŞ OYUN GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda 5 farklı yemeğin yapılmasını istedi. Günün menüsündeki yemekler şu şekilde:

Günün menüsündeki yemekler aşağıdaki gibidir.

Uçuş Öncesi Menüsü:

- Kremalı Mantar Çorbası

- Mandalinalı Pırasalı Tart

- Velute Soslu Piliç Sarma

- Kestaneli Basmati Pilav

- Mor Patates Tatlısı

6 EKİM MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

6 EKİM MASTERCHEF DIŞ OYUN KAZANANI KİMLERDİR?

6 Ekim Masterchef Dış Oyun ve Kazananları Şu Şekilde:

- Kremalı Mantar Çorbası kazananı :

- Mandalinalı Pırasalı Tart kazananı :

- Velute Soslu Piliç Sarma kazananı :

- Kestaneli Basmati Pilav kazananı :

- Mor Patates Tatlısı kazananı :

GÜNCEL TOPLAM SKOR : MAVİ TAKIM () - () KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : -

Haftanın 3. dokunulmazlığını kazanan takım birazdan açıklanacak.