MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu?

Masterchef'te heyecan git gide artıyor. Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, 6. ceketi kim giydi? MasterChef altıncı ceketi kim giydi? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 6. CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de 21 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan bölümde, 6. beyaz ceketin sahibi Onur oldu. Bu sonuçla birlikte Onur, finale bir adım daha yaklaşırken, rakibi Şirin ise yarışmaya veda etti.

Daha önceki bölümlerde beyaz ceket kazanan yarışmacılar ise sırasıyla Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda idi.