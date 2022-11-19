Masterchef'te bugün ödül oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Şimdi Kırmızı takım kendi arasında 50 bin TL'lik ödül için yarışıyor. Peki, Masterchef 50 bin TL ödülü kim kazandı? 19 Kasım Masterchef 50 bin TL para ödülünü kim aldı? Metin mi Burak mı Kıvanç mı Görkem mi Ayaz mı? İşte detaylar...

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 19 Kasım Cumartesi ödül oyunu oynanıyor. Ödül oyununda birbirinden eğlenceli anlar yaşandı. Somer Şef ve Mehmet Şef'in kaptanlık yaptığı oyununda kazanan Kırmızı takım olmuştu. Şimdi Kırmızı takım kendi arasında bireysel ödül oyunu oynuyor. Peki, Masterchef 50 bin TL ödülü kim kazandı? 19 Kasım Masterchef 50 bin TL para ödülünü kim aldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF TAKIM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü takımlar arasında oynanan ödül oyununu 3-2 lik skorla Kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel ödül oyunu oynayacak.

19 KASIM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü yarışmayı kazanan kişi 50 bin TL para ödülü kazanacak.

MASTERCHEF 50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Masterchef'te Kırmızı takım şuanda 50 bin TL'lik ödül için yarışıyor. Kırmızı takımda bulunan Burak K., Kıvanç, Metin, Ayaz veya Görkem'den birisi ödülün sahibi olacak.

Kazanan isim: Henüz açıklanmadı.