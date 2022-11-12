Masterchef 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım Haftanın 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kim? Masterchef eleme potasında kimler var?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın son dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Ayaz, Büşra'nın ismini verdi. Peki, Masterchef eleme potasına kim girdi? 11 Kasım Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? Masterchef 1. 2. 3. 4. 5. 6. eleme adayları kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Haftanın tüm eleme adayları kimlerdir?

MASTERCHEF 11 KASIM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı.

11 KASIM CUMA MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

En iyi 3 isim:

Ayaz

Büşra

Kıvanç

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : AYAZ

Bireysel dokunulmazlığı Ayaz kazanıyor. Dokunulmazlığı kazanan Ayaz 5. eleme adayı olarak Büşra'nın ismini verdi. 6. eleme adayı ise yapılan oylama sonucunda Yağız oluyor.

Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları: