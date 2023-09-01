MasterChef 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?
Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…
Masterchef 3. ve 4.eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 5. ve 6. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?
Masterchef 8. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Esra (K), Sergen, Sefa, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Kerem, Batuhan,
Kırmızı Takım : Alican (K), Barbaros, Gamze, Ayaz, Kıvanç, Tahsin, Suna, Barış, Çağatay, Eda
29 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.
Haftanın 1. Eleme adayı : Tahsin
Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze
Bugün dokunulmazlık oyunu sonucu:
Mavi takım: 4
Kırmızı takım : 3
Kazanan takım Mavi Takım oldu.
MasterChef 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.
Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç
Haftanın 4. Eleme adayı : Eda
Cuma günü itibariyle son durum:
Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin
Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze
Haftanın 3. Eleme adayı: Kıvanç
Haftanın 4. Eleme adayı : Eda
Haftanın 5. Eleme adayı: Batuhan
Haftanın 6. Eleme adayı : Tolga