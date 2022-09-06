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Masterchef 5-9 Eylül bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

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Masterchef 5-9 Eylül bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

Masterchef'te bugün sezonun 3. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Kaan, kırmızı takım kaptanlığına Melih'i seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 5 Eylül Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef 5 Eylül bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Kaan olurken kırmızı takım kaptanı Melih oldu.

Mavi takım kaptanı : Kaan

Kırmızı takım kaptanı : Melih

Masterchef 5-9 Eylül bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

MASTERCHEF 2. HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU

Mavi takım kadrosu:

- Kaan

- Çağatay

- Kıvanç

- Tayfun

- Gamze

- Görkem

- Barış

- Ayaz

- Fatmanur

Masterchef 5-9 Eylül bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?Mavi takım

Kırmızı takım kadrosu:

- Melih

- Metin

- Büşra

- Yağız

- Vural

- Serpilay

- Burak Kaya

- Dilan

- Burak

Masterchef 5-9 Eylül bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?Kırmızı takım

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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