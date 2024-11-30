MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi?

Masterchef yarışmasında bu akşam dördüncü eleme adayı belirleniyor. Bu hafta MasterChef yarışmasının eleme adayları Kaan, Şirin ve Semih oldu. 30 Kasım MasterChef'te dördüncü eleme adayı belirleniyor. MasterChef'e konuk olan Vedat Başaran, yarışmacılardan Osmanlı mutfağına ait olan "Seferceliye" yemeğini yapmalarını istedi. MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? Bu akşam MasterChef'te potaya kim girdi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında, yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. En son oynanan ödül oyununun galibi Onur oldu.

Bu akşam yayınlanacak olan MasterChef programında "Seferceliye" yemeğini en iyi yapan yarışmacı eleme potasından çıkıyor. MasterChef'te 4. eleme adayı henüz belli değildir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu hafta eleme adayları