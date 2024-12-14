MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi?

Masterchef yarışmasında bu akşam dördüncü eleme adayı belirleniyor. Bu hafta MasterChef yarışmasının eleme adayları Şirin Erim ve Alper oldu. 14 Aralık MasterChef'te dördüncü eleme adayı belirleniyor. MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? Bu akşam MasterChef'te potaya kim girdi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında, yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. En son oynanan ödül oyununun galibi Beyza oldu.

Bu akşam yayınlanacak olan MasterChef programında, yarışmacılar kabak ve kimyondan yaratıcı yemekler yapacaklar. Henüz dördüncü eleme adayı belli değildir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu hafta eleme adayları