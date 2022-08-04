Masterchef 4 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Fried Rice'yi en iyi kimler yaptı? - Haberler

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Masterchef 4 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Fried Rice'yi en iyi kimler yaptı?

Masterchef 4 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Fried Rice'yi en iyi kimler yaptı?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yarışmada şefler Fried rice yapılmasını istedi. Peki, Masterchef 4 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Fried Rice'yi en iyi kimler yaptı? İşte detaylar...

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Masterchef'te en iyi Fried rice, kızarmış pilavı kimler yaptı? Bir üst tura kimler çıktı?

4 AĞUSTOS PERŞEMBE MASTERCHEF BİR ÜST TURA KİMLER ÇIKTI?

Masterchef'te bugün şefler Fried rice yemeğinin yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan kişiler bir üst tura çıkacak.

Henüz en iyi isimler açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde ekleyeceğiz.

2. tura yükselen isimler:

  • - Ege
  • - Çağatay
  • - Şeyma
  • - Melih
  • - Mesut
  • - Tolga
  • - Yaren

Masterchef 4 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Fried Rice'yi en iyi kimler yaptı?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİMLER KATILDI?

  • - Metin
  • - Gamze
  • - Onur

Metin, Gamze ve Onur ana kadroya katılan ilk 3 yarışmacı olmuştu. Bugün 4. yarışmacı belli olacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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