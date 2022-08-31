Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 2. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 31 Ağustos günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Hint Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü HintMutfağı oldu. Masterchef'te bugün HintMutfağı yapılacak. Peki, Masterchef 31 Ağustos günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Hint Mutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Metin oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Kıvanç oldu.

Mavi Takım Kadrosu:

- Metin

- Melih

- Büşra

- Yağız

- Onur

- Görkem

- Serpilay

- Dilan

- Burak

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Kıvanç

- Çağatay

- Gamze

- Tayfun

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

- Burak Kaya

MASTERCHEF 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Hint Mutfağı oldu. Toplamda 7 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 31 Ağustos menüsü (Hint Mutfağı):

- Samosa

- Masala Dosa

- Palak Paneer

- Murgh Makhani

- Madras

- Biryani

- Gulab Jamun