Masterchef 30 Eylül dış oyunu kim kazandı? Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Bugün Masterchef Darülaceze'de dış oyun oynandı. 30 Eylül Cuma günü bugün Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 30 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 30 Eylül Cuma Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dış oyunu kim kazandı? merak edilen konular arasında geliyor. MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 30 Eylül 2022 Cuma Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF BUGÜNKÜ DIŞ OYUN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bugünkü dış oyun İstanbul Darülaceze'de çekildi.

MASTERCHEF 30 EYLÜL CUMA DIŞ OYUN GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda 5 farklı yemeğin yapılmasını istedi. Günün menüsündeki yemekler şu şekilde:

Günün menüsündeki yemekler:

- Süzme Mercimek Çorbası

- Barbunya Pilaki

- Zeytinyağlı Yaprak Sarma

- Palamut Tava ve Roka Salatası

- Su Muhallebisi

30 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

30 EYLÜL MASTERCHEF DIŞ OYUN KAZANANI KİMLERDİR?

30 Eylül Masterchef Dış Oyun ve Kazananları Şu Şekilde:

- Süzme Mercimek Çorbası kazanan takım : KIRMIZI TAKIM (4-3)

KIRMIZI TAKIM (4-3) - Barbunya Pilaki kazanan takım : KIRMIZI TAKIM (4-3)

KIRMIZI TAKIM (4-3) - Zeytinyağlı Yaprak Sarma kazanan takım : MAVİ TAKIM (4-3)

MAVİ TAKIM (4-3) - Palamut Tava ve Roka Salatası kazanan takım : KIRMIZI TAKIM (5-2)

KIRMIZI TAKIM (5-2) - Su Muhallebisi kazanan takım : MAVİ TAKIM (4-3)

GÜNCEL TOPLAM SKOR : MAVİ TAKIM (16) - (19) KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Haftanın 3. dokunulmazlığını kazanan takım Kırmızı Takım oluyor. Birazdan Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.