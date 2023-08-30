Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. MasterChef 3. ve 4. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var? İşte, detaylar…

Masterchef 3. ve 4.eleme adayları kim oldu? Masterchef dokunulmazlığı Mavi takım mı kazandı ve daha detaylı sorular bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası merak edildi. Peki, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları kim oldu? Bu hafta eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef 8. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Esra (K), Sergen, Sefa, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Kerem, Batuhan,

Kırmızı Takım : Alican (K), Barbaros, Gamze, Ayaz, Kıvanç, Tahsin, Suna, Barış, Çağatay, Eda

29 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

Haftanın 1. Eleme adayı: Tahsin

Haftanın 2. Eleme adayı : Gamze

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef 3. ve 4. eleme adayları 30 Ağustos konseptli yemek yarışması sonrası belli olacak.