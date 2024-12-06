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MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi?

MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi?
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MasterChef yarışmasında bu hafta üçüncü eleme oyunu oynandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında dün akşam yarışmacılar, kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef 3. eleme adayı kim oldu?

Masterchef yarışmasında dün akşam üçüncü eleme adayı belirlendi. Bu hafta MasterChef yarışmasının eleme adayları Şirin ve Beyza oldu. 5 Aralık MasterChef'te üçüncü eleme adayı belirlendi. MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında, yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. Dün akşam yayınlanacak olan MasterChef programında en iyi yemeği yapan yarışmacı eleme potasından çıkıyor. MasterChef'te 3. eleme adayı Emre oldu.

MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Gecenin bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan isim Semih oldu.

MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu hafta eleme adayları

Şirin

Beyza

Emre

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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