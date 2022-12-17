Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 16 Aralık Masterchef bu haftanın 1. 2. 3. eleme adayları kimler? Masterchef eleme potasında kimler var?
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Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlığı oynandı. Dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Peki, Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 16 Aralık bu haftanın 3. eleme adayı kim, hangi takımda? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Bugünün ilk eleme adayı kim oldu merak edildi. Peki, Masterchef 3. eleme adayı kim oldu? 16 Aralık bu haftanın 3. eleme adayı kim, hangi takımda? Bilgiler sizlerle...
Bugünkü oyunda kazanan takım ve yemekler şöyle:
- Türk Mutfağı menüsü kazananı : Kırmızı Takım
- Asya Mutfağı menüsü kazananı : Mavi Takım
- İtalyan Mutfağı menüsü kazananı : Mavi Takım
Kazanan takım : MAVİ TAKIM 2-1
Mavi takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını 3 etap sonunda 2-1 kazandı. Buna göre kırmızı takımdan tüm yarışmacılar otomatikman eleme potasına girmiş oldu.
Bugünkü dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Buna göre haftanın3. eleme adayı Görkem seçildi.
Yapılan oylama sonucu haftanın 3. eleme adayı Ayaz oldu.
- 1. eleme adayı : Görkem
- 2. eleme adayı : Tolga
- 3. eleme adayı : Ayaz