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Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi?

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Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi?

Masterchef üçüncü ceketi kim giydi, kim kazandı merak ediliyor. Masterchef'in final etabına sayılı günler kala artık finale çıkacak isimler de netleşmeye başladı. Final etabı öncesi 4 yarışmacı şef ceketi giyiyor. Peki, Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi?

Masterchef 4. ceketi kim kazandı? Masterchef 4. ceketi kim giydi? Masterchef'te son ceketi kim kazandı?Masterchef 4. ceketi kim kazandı? Masterchef 4. ceketi kim giydi? Masterchef'te son ceketi kim kazandı?

Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef üçüncü ceketi kim giydi, kim kazandı merak ediliyor. Masterchef'in final etabına sayılı günler kala artık finale çıkacak isimler de netleşmeye başladı. Final etabı öncesi 4 yarışmacı şef ceketi giyiyor. Peki, Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi? İşte detaylar...

Bu hafta Masterchef yarışmasında şef önlüğünü giymeye hak kazanan yarışmacılar belli oluyor. MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan ilk isim Metin olmuştu. Son 4'e kalan ikinci isim Ayaz ve üçüncü isim Görkem oldu.

Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi?MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan üçüncü ismi Görkem oldu.

Görkem Ünal, 28 yaşında aşçıdır. Ankara' bir pizza restoranında çalışan Görkem, Masterchef yarışmasında yarışmacıdır.

Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi?

Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi?

2 Ocak 2023 günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı henüz belli değil. Masterchef yarışmasında Burak Kaya ve Kıvanç son önlük için mücadele edecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Masterchef 2022 MasterChef Gündem Magazin Haberler

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