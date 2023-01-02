Masterchef üçüncü ceketi kim giydi, kim kazandı merak ediliyor. Masterchef'in final etabına sayılı günler kala artık finale çıkacak isimler de netleşmeye başladı. Final etabı öncesi 4 yarışmacı şef ceketi giyiyor. Peki, Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi?

Masterchef 4. ceketi kim kazandı? Masterchef 4. ceketi kim giydi? Masterchef'te son ceketi kim kazandı?

Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef üçüncü ceketi kim giydi, kim kazandı merak ediliyor. Masterchef'in final etabına sayılı günler kala artık finale çıkacak isimler de netleşmeye başladı. Final etabı öncesi 4 yarışmacı şef ceketi giyiyor. Peki, Masterchef 3. ceketi kim giydi? Masterchef 3. ceketi kim kazandı? Masterchef ceketi kim giydi? İşte detaylar...

MASTECHEF 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

Bu hafta Masterchef yarışmasında şef önlüğünü giymeye hak kazanan yarışmacılar belli oluyor. MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan ilk isim Metin olmuştu. Son 4'e kalan ikinci isim Ayaz ve üçüncü isim Görkem oldu.

MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan üçüncü ismi Görkem oldu.

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

Görkem Ünal, 28 yaşında aşçıdır. Ankara' bir pizza restoranında çalışan Görkem, Masterchef yarışmasında yarışmacıdır.

2 OCAK 2023 MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM?

2 Ocak 2023 günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı henüz belli değil. Masterchef yarışmasında Burak Kaya ve Kıvanç son önlük için mücadele edecek.