Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
Güvenlik nedeniyle İstanbul'da yarın okul saatleri değişti
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
Teröristbaşıyla görüşmeye Erdoğan cephesinden ilk yorum
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
Öğretmen adayları için tarihi karar! 2025'ten itibaren kalkıyor

MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda ceketi aldı mı?

MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda ceketi aldı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef'te üçüncü ceketin sahibi kim oldu ve MasterChef'te üçüncü ceketi kim aldı soruları gündeme geliyor. MasterChef yarışmasında dün akşam kim kazandı ve üçüncü önlüğü hangi yarışmacı aldı sorularına yanıt aranıyor. Peki, MasterChef Eda üçüncü önlüğü aldı mı? MasterChef üçüncü ceketi kim aldı?

Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam üçüncü ceketi alan belli oldu. MasterChef Eda üçüncü önlüğü kazandı mı ve MasterChef Eda kimdir sorularına yanıt aranıyor. MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda üçüncü önlüğü aldı mı? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında son 4'e kalan ilk yarışmacı Semih ve ardından Onur oldu. Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2024'te ilk dörde giren üçüncü yarışmacı Eda oldu.

MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda üçüncü önlüğü aldı

MASTERCHEF'TE KAŞIĞI KİM ALDI?

Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar, ilk dört arasına girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şeflerin jüri değerlendirmesi sonucunda, adını ilk dörde yazdıran üçüncü isim Eda oldu. Somer Şef'in kaşığını almayı başaran Eda, büyük finale bir adım daha yaklaştı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
img

Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
img

Ezeli rakibe "Gelirim" dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı? 2025'te öğretmen ataması olacak mı? AGS ile öğretmen ataması nasıl olacak? Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı? ÖĞRETMEN HABERLERİ! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖĞRETMEN (KPSS) HABERLERİ! 2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? AGS puanı nasıl hesaplanacak? Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda ceketi aldı mı? KIZILCIK ŞERBETİ 83. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı izle! 1 Ocak resmi tatil mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.