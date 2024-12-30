MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda ceketi aldı mı?

Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam üçüncü ceketi alan belli oldu. MasterChef Eda üçüncü önlüğü kazandı mı ve MasterChef Eda kimdir sorularına yanıt aranıyor. MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda üçüncü önlüğü aldı mı? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında son 4'e kalan ilk yarışmacı Semih ve ardından Onur oldu. Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2024'te ilk dörde giren üçüncü yarışmacı Eda oldu.

MASTERCHEF'TE KAŞIĞI KİM ALDI?

Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar, ilk dört arasına girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şeflerin jüri değerlendirmesi sonucunda, adını ilk dörde yazdıran üçüncü isim Eda oldu. Somer Şef'in kaşığını almayı başaran Eda, büyük finale bir adım daha yaklaştı.