MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Semih üçüncü önlüğü aldı?

Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam üçüncü ceketi alan belli oldu. MasterChef Semih üçüncü önlüğü kazandı mı ve MasterChef Semih kimdir sorularına yanıt aranıyor. MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Semih üçüncü önlüğü aldı mı? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF 1. CEKETİ KİM KAZANDI?

16 Aralık 2024 Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye'nin ilk ceket oyununda yarışmacılar büyük bir rekabet içinde yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alarak ilk ceketi kazanan isim Beyza oldu.

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI?

17 Aralık 2024 Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ikinci turunda yarışmacıların aldığı puanlar şu şekildeydi: Erim 35, Eda 39,5, Semih 46, Onur 42,5, Şirin 40,5 ve Kerem 49,5.

Toplam 49,5 puanla Kerem, ikinci ceketin sahibi oldu.

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM KAZANDI?

18 Aralık 2024 Çarşamba akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasının ilk etabında yarışmacıların aldığı puanlar şöyleydi: Eda 20,5 puan, Semih 24,5 puan, Erim 19,5 puan, Onur 27,5 puan ve Şirin 21 puan.

İkinci etap sonunda toplam puanlar; Erim 37,5, Eda 41, Şirin 37, Semih 47,5 ve Onur 46 olarak belirlendi. Bu sonuçla Semih, 3. ceketi kazanan yarışmacı oldu.