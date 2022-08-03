Masterchef 3 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Şekerpare'yi en iyi kimler yaptı?

Masterchef'te en iyi 2 Şekerpare'yi kimler yaptı? Bir üst tura kimler çıktı?

3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA MASTERCHEF BİR ÜST TURA KİMLER ÇIKTI?

- Tolga

- Onur

Masterchef'te bugün şeflerin deyimine göre Şekerpare'yi 2 kişi yapabildi. Bundan dolayı Tolga ve Onur bir üst tura yükseldi.

Tolga ve Onur ikilisinden bir isim Masterchef ana kadroya çıkacak.