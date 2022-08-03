Masterchef 3 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Şekerpare'yi en iyi kimler yaptı? - Haberler

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Masterchef 3 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Şekerpare'yi en iyi kimler yaptı?

Masterchef 3 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Şekerpare'yi en iyi kimler yaptı?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yarışmada şefler Şekerpare yapılmasını istedi. Peki, Masterchef 3 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Şekerpare'yi en iyi kimler yaptı? İşte detaylar...

 - Güncelleme:

Masterchef'te en iyi 2 Şekerpare'yi kimler yaptı? Bir üst tura kimler çıktı?

3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA MASTERCHEF BİR ÜST TURA KİMLER ÇIKTI?

  • - Tolga
  • - Onur

Masterchef'te bugün şeflerin deyimine göre Şekerpare'yi 2 kişi yapabildi. Bundan dolayı Tolga ve Onur bir üst tura yükseldi.

Tolga ve Onur ikilisinden bir isim Masterchef ana kadroya çıkacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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