Masterchef 3 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Şekerpare'yi en iyi kimler yaptı?
Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yarışmada şefler Şekerpare yapılmasını istedi. Peki, Masterchef 3 Ağustos 2022 ilk turu kimler geçti? Masterchef Şekerpare'yi en iyi kimler yaptı? İşte detaylar...
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Masterchef'te en iyi 2 Şekerpare'yi kimler yaptı? Bir üst tura kimler çıktı?
3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA MASTERCHEF BİR ÜST TURA KİMLER ÇIKTI?
- - Tolga
- - Onur
Masterchef'te bugün şeflerin deyimine göre Şekerpare'yi 2 kişi yapabildi. Bundan dolayı Tolga ve Onur bir üst tura yükseldi.
Tolga ve Onur ikilisinden bir isim Masterchef ana kadroya çıkacak.