Masterchef 29 Kasım günün menüsü nedir? Kral ve Kraliçelerin sevdiği yemekler menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 29 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Kral ve Kraliçelerin sevdiği yemekler menüsünde neler var? Masterchef günün Kral ve Kraliçelerin sevdiği yemekler menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 29 Kasım MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? Mavi takımda dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Günün menüsü Kral ve Kraliçelerin sevdiği yemekler oldu. Masterchef'te bugün Kral ve Kraliçelerin sevdiği yemekler yapılacak. Peki, Masterchef 29 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Kral ve Kraliçelerin sevdiği yemekler menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi Takım Kadrosu:

- Ayaz

- Metin

- Yağız

- Burak Kaya

- Görkem

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Gamze

- Kıvanç

- Büşra

- Tolga

MASTERCHEF 29 KASIM SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Kral ve Kraliçelerin sevdiği yemekler oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 29 Kasım menüsü:

Kral ve Kraliçelerin Sevdiği Yemekler

- Mahmudiye (II. Mahmud)

- Fırında Pişirilmiş Ördekli Noodle Çorbası (Çin İmparatoru Qianlong)

- Marengo Usulü Tavuk (Napolyon Bonapart)

- Charlotte (Rus Çarı I. Alexander)

- Üstü Kremalı Kızılcıklı Tart (İngiltere Kraliçesi Victoria)