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MasterChef 29 Ağustos Perşembe kural ihlali yapan kim, kimin tabağından kılçık çıktı?

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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef 29 Ağustos Perşembe fragmanı izleyenler MasterChef 29 Ağustos Perşembe kural ihlali yapan kim, kimin tabağından kılçık çıktı, merak etti.

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef 29 Ağustos Perşembe kural ihlali yapan kim, kimin tabağından kılçık çıktı?

MASTERCHEF 29 AĞUSTOS PERŞEMBE KURAL İHLALİ YAPAN KİM?

MasterChef 29 Ağustos Perşembe günü yedek ayrışmacılarana kadroya girmek için levrek tarifleriyle tezgaha geçti. Kimi tatı kimi ızgara kimi ise daha farklı tarifle en güzel levreği yapmaya çalıştı.

JÜRİLER ŞOK OLDU

MasterChef jürileri tadım sırasında gördükleri üst üste hatalar sonrası yarışmacılara çıkıştı. Kılçık çıkan ve kural ihlali yapan yarışmacılar uyarıldı. Ancak henüz hata yapanların kim olduğu açıklanmadı. Bu akşam detaylar netleşecek. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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